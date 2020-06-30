Напомним, что зимой "Милан" уже пытался приобрести 24-летнего российского полузащитника, однако итальянскому клубу не удалось договориться с руководством "Локомотива".
По информации СМИ, в "Милане" по-прежнему заинтересованы в приобретении футболиста и готовы попытаться сделать предложение этим летом вновь.
В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл 21 матч в составе "Локо", забил восемь голов и сделал пять ассистов.
Источник: Sky Sport Italia
"Милан" вновь интересуется Алексеем Миранчуком
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком итальянского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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