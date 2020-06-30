"Милан" вновь интересуется Алексеем Миранчуком

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком итальянского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, что зимой "Милан" уже пытался приобрести 24-летнего российского полузащитника, однако итальянскому клубу не удалось договориться с руководством "Локомотива".

По информации СМИ, в "Милане" по-прежнему заинтересованы в приобретении футболиста и готовы попытаться сделать предложение этим летом вновь.

В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл 21 матч в составе "Локо", забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Источник: Sky Sport Italia


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ал Милан Серия А Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Борис Игнатьев: Талалаеву удалось достучаться до каждого своего футболиста
Глушенков: пропустить на 95-й минуте очень обидно
Влашич вывел ЦСКА вперед в дерби
Талалаев: наши футболисты старались доказать, что находятся не на своём месте
Тедеско: Гончаренко считает "Спартак" "понятной" командой? Это не важно для меня
Николич высказался о травме Гильерме
"Зенит" прилетел в Нижний Новгород на игру с "Тамбовом" 1
Глушенков - лучший игрок матча "Локомотив" - "Крылья Советов" 1
РФС признал наличие задолженности у "Тосно" перед семью бывшими футболистами
Дебют Талалаева в "Крыльях": два удаления, гол на последней минуте и дикий промах Зиньковского
"Локомотив" ушёл от поражения в матче с "Крыльями" на 95-й минуте 23
"Милан" вновь интересуется Алексеем Миранчуком 2
Смолов, забивший "Барселоне", не попал в стартовый состав на матч с "Мальоркой" 1
Стали известны составы на матч ЦСКА - "Спартак". Соболев выйдет на поле с первых минут, Васин в запасе 11
"Локомотив" - "Крылья". Игнатьев удалён с поля
Все игроки "Рубина" сдали тест на коронавирус
"Бордо" объявил о смене эмблемы (видео)
Промсвязьбанк опроверг информацию, что компания станет спонсором "Химок"
Гильерме был заменён по ходу матча с "Крыльями"
Уткин: у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым 3
Попов, Еременко и Норманн смогут сыграть с "Краснодаром"
Болельщики "Спартака" ожидают новые задержания перед дерби 7
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь обратился к Гончаренко 7
Мостовой: даже если брать скамейку — "Спартак" сильнее ЦСКА
Стали известны стартовые составы на матч "Локомотив" - "Крылья Советов"
Возглавляемый Каррерой АЕК выкупил игрока "Ахмата"
Заболевший лейкемией Тиньков перенёс коронавирус 5
Источник: "Химки" приняли решение играть в РПЛ, по итогам сезона вылетят две команды 3
Павлюченко: думаю, что "Спартак" одолеет ЦСКА с минимальным счетом 1
Нюбель перешел в "Баварию" 1
Все новости