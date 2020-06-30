"Гончаренко назвал нас "понятной" для него командой? Для меня это не важно. ЦСКА для нас непредсказуемая команда. У них есть Влашич, который может пробить с 20 метров, отдать пас. Также там играет Марио Фернандес. Наверное, мы можем проиграть", - сказал Тедеско в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 32 очка. ЦСКА с 37 баллами идет на 5-й строчке.
Тедеско: Гончаренко считает "Спартак" "понятной" командой? Это не важно для меня
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско перед матчем с ЦСКА в 25-м туре чемпионата России ответил на вопросы журналиста.
Фото: © ФК "Спартак"
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