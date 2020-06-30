Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Хорошая игра. Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своём месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко – это тоже движение вперёд. Потенциал у команды есть", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
"Крылья Советов" вышли вперед на 14-й минуте встречи. Гол забил Деян Радоньич. Хозяева смогли сравнять счет в компенсированное время. Гол забил на 95-й минуте полузащитник Алексей Миранчук.
"Крылья Советов" имеют в активе 23 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице. "Локомотив" занимает 2-е место, имея в активе 48 очков.
Талалаев: наши футболисты старались доказать, что находятся не на своём месте
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: © ФК "Химки"
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