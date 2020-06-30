Николич: недоволен той отдачей и той энергией, что была у нас в первом тайме

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о матче с "Крыльями Советов".
Фото: © ФК "Локомотив"
"Локо" и "Крылья" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграли вничью со счетом 1:1.

"Получилась очень тяжелая игра, как я и предвидел. После смены тренера у соперника было много желания и энергии. Я недоволен той отдачей и той энергией, что была у нас в первом тайме. Возможно, не хватило свежести, мы играли через два дня на третий после матча в Казани", - цитирует Николича "Спорт-экспресс".

"Локомотив" после 25 туров имеет в активе 48 очков. Команда Николича занимает второе место в турнирной таблице.

"Крылья Советов" с 23 очками идут на 15-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" сыграет дома против "Сочи". Встреча пройдет 4 июля.


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Теги: Николич Локомотив Крылья Советов
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