Матч завершился в пользу армейцев со счетом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник Никола Влашич.
"Моментов у нас было больше, чем у ЦСКА. У них был только один удар по воротам, который привёл к голу. Во втором тайме изменили схему, перешли на четыре защитника, ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам. В этот момент Зобнину дали красную карточку. Тяжело переломить игру вдесятером", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 балла. Армейский клуб набрал 40 очков и занимает 5-е место.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет "Тамбов". Матч пройдет 4 июля.
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Тедеско: моментов у нас было больше, чем у ЦСКА
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги встречи 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: © ФК "Спартак"
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