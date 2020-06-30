В рамках 25-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0.
"Почему я должен первый идти жать руку Гончаренко? Если бы он был женщиной, я бы, как джентльмен, пошёл первым. Не понимаю, почему вы спрашиваете про это. Та тема слишком раздута", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".
Напомним, в марте в четвертьфинале Кубка России "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Гончаренко по окончании встречи отказался от рукопожатия с Тедеско.
В активе "Спартака" 32 очка. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Тедеско: почему я должен первый идти жать руку Гончаренко?
Наставник красно-белых Доменико Тедеско рассказал, почему не пошел пожимать руку главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко.
Фото: ФК "Спартак"
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