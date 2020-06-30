Влашич: ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над "Спартаком" в дерби.
Фото: AFP
Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" завершился победой армейцев со счетом 2:0. Влашич, оформивший дубль, был признан лучшим игроком встречи.

"Мы долго не могли победить, поэтому сегодня нам было тяжело, для нас было очень важно победить. К счастью, это получилось.

Ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки. Мы в клубе — одна семья", - цитирует Влашича Sport24.

Гончаренко после крупного поражения армейцев от "Зенита" (0:4) уехал в Беларусь. Позже специалист вернулся в Москву и возобновил работу.

Гончаренко - об отъезде в Беларусь: я пожалел о своем поступке и принес ребятам извинения

Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать


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Теги: Влашич Гончаренко ЦСКА
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