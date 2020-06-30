Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" завершился победой армейцев со счетом 2:0. Влашич, оформивший дубль, был признан лучшим игроком встречи.
"Мы долго не могли победить, поэтому сегодня нам было тяжело, для нас было очень важно победить. К счастью, это получилось.
Ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки. Мы в клубе — одна семья", - цитирует Влашича Sport24.
Гончаренко после крупного поражения армейцев от "Зенита" (0:4) уехал в Беларусь. Позже специалист вернулся в Москву и возобновил работу.
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Влашич: ситуация с Гончаренко действительно странная, но все люди совершают ошибки
Фото: AFP
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