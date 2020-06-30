- Подвёл ли Зобнин команду? Если говорить грубо - да, так получилось. Но Зобнин извинился перед командой как настоящий мужчина. И со мной такое бывает.
Посмотрим, что будет в Питере. Игру завтра будем разбирать. Нравится ли сейчас играть при трёх тысячах, когда болеют в командах? Тяжело, конечно, когда люди болеют. Хочется, чтобы этого было поменьше. Сегодня было тяжело без своих болельщиков, ждём игры на своём стадионе. Спад у Бакаева? Кто заметил спад? Не ко мне вопросы, - цитирует игрока Чемпионат.
Роман Зобнин получил красную карточку за нарушение правил против полузащитника армейцев Ивана Облякова. Инцидент произошел в центре поля. Хавбек красно-белых отмахнулся и попал рукой в лицо игроку армейцев.
Сначала арбитр встречи Алексей Еськов показал Зобнину желтую карточку за этот фол. Затем помощник на VAR Сергей Карасев попросил главного судью посмотреть эпизод на экране. После этого Еськов показал прямую красную карточку и удалил полузащитника с поля.
Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дублем отметился Никола Влашич.
Джикия: подвел ли Зобнин команду? Если говорить грубо - да
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказал эмоции по поводу удаления полузащитника Романа Зобнина в игре с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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