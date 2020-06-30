Газизов - о продаже "Уфы" европейским инвесторам: через какое-то время все может произойти

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможность появления в клубе зарубежного инвестора.
Фото: РИА Новости
- Мы пытаемся выработать эту бизнес-модель. Понятно, что нужно быть гибкими, но мы четко придерживаемся фарватера, который взяли. Мне кажется, что наша модель интересна для инвесторов.

Мы же не говорим, что это будет сегодня. Пока это сложновато. Но через какое-то время все может произойти, что мы будем в плюсе. Предпосылки к этому есть, - сказал Газизов в эфире России 24.

Также гендиректор "Уфы" отметил, что выход на европейский рынок - это большие финансовые возможности, однако чтобы заинтересовать инвесторов нужно быть интересным для скаутов и агенств Европы.

В мае сообщалось, что холдинг City Football Group провел переговоры с командами России о приобретении части акций. City Football Group является владельцем "Ман Сити", "Мельбурн Сити", "Монтевидео Сити", "Нью-Йорк Сити" и т.д. CFG управляет девятью командами по всему миру. В списке потенциальных клубов фигурировала и "Уфа".


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Теги: Газизов Уфа
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