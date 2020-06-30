Акинфеев - в топ-10 вратарей с наибольшим количеством сухих матчей с 2000 года

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в список лучших вратарей по количеству сухих матчей с 2000 года.

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Рейтинг составлен изданием GiveMeSport. Российский вратарь расположился на 6-м месте списка. В его активе 316 матчей на ноль. По этому показателю он обошёл Эдвина ван дер Сара (266 сухих матчей) и Виктора Вальдеса (260).



Лидером рейтинга стал Икер Касильяс. У испанца 439 игр на ноль. Следом за ним идет Джанлуиджи Буффон (420). Топ-3 замкнул Петр Чех (391).



В текущем сезоне РПЛ Игорь Акинфеев провёл на поле 25 матчей. В 9-ти из них вратарь не пропустил.