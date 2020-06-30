- Конечно, очень хотели выиграть. Значение матча со "Спартаком" в ЦСКА объяснять никому не надо. К тому же в прошлом туре мы крупно проиграли, нужно было реабилитироваться.
Может, не так много моментов было, но держала в напряжении, - цитирует Кучаева РИА Новости.
Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Красно-белые заканчивали игру вдесятером. Полузащитник Роман Зобнин получил удаление за удар по лицу Ивана Облякова.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 40 очков в текущем чемпионате. Армейцы занимают 5-ю строчку. "Спартак" остался на 6-м месте, в активе команды 32 балла.
Кучаев: значение матча со "Спартаком" в ЦСКА объяснять никому не надо
Фото: РИА Новости
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