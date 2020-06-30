Об этом сообщает сайт РПЛ. Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. Таким образом, клубу будет засчитано второе техническое поражение подряд.
Ранее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром".
На данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтвержден коронавирус. Команда находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.
Команда находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ.
"Оренбургу" засчитают второе техническое поражение подряд
Роспотребнадзор не согласовал "Оренбургу" проведение домашнего матча 25-го тура РПЛ против "Урала".
Фото: ФК "Оренбург"
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