- Мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург. Нам пришло письмо, что игра состоится сегодня в Оренбурге в назначенное время. Нам туда лететь час, - цитирует Иванова Sport24.
Однако накануне в РПЛ сообщили, что "Оренбургу" будет засчитано второе техническое поражение подряд. На данный момент у десяти представителей клуба подтвержден коронавирус. Команда находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.
"Оренбург" находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ. "Урал" в данный момент располагается на 10-м месте, имея в активе 28 очков.
Григорий Иванов: мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург
Президент "Урала" Григорий Иванов был уверен, что матч в рамках 25-го тура РПЛ с "Оренбургом" состоится.
Фото: РБК
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