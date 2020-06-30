Григорий Иванов: мы сейчас с командой в аэропорту. Собираемся вылетать в Оренбург

Президент "Урала" Григорий Иванов был уверен, что матч в рамках 25-го тура РПЛ с "Оренбургом" состоится.

Фото: РБК