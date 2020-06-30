- Когда Слуцкий работал в ЦСКА, у него была проблема в средней линии. А в "Рубине"? Не знаю. Это может знать сам Слуцкий. А может и не знать. Поскольку волевых качеств у него маловато.
Возможно, и дефицит этих качеств у "Рубина" из-за тренера. От наставника к игрокам должна передаваться уверенность в себе. Если тренер - личность, то можно выходить и играть против любого соперника, - цитирует Бышовца tnv.ru.
Леонид Слуцкий после периода работы в ЦСКА тренировал в Англии "Халл Сити", а затем возглавил нидерландский "Витесс". После серии из пяти поражений российский специалист покинул клуб, а затем оказался в "Рубине". Также он работал в "Олимпии", "Москве", "Крыльях Советов" и сборной России.
49-летний Леонид Слуцкий тренирует казанцев с декабря 2019 года. "Рубин" находится на 12-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 26 очков.
Следующую игру команда проведет на выезде с "Уфой", которая находится на 8-м месте. У уфимцев - 31 балл. Матч первого круга 29 сентября завершился нулевой ничьей.
Бышовец - о Слуцком: волевых качеств у него маловато
Тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о работе главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
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