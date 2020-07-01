- Команда уже была в аэропорту, готовились к вылету в Оренбург. РФС, РПЛ, "Оренбург", "Урал" до последнего старались спасти этот матч. Мы сочувствуем команде соперника. Хотим, чтобы ребята поскорее поправились.
Молодежь? Ведь почему "Ростов" выставил против "Сочи" ребят 2003 года рождения? На тот момент в регламенте еще был такой пункт, что если команда дважды не вышла на матч, ее снимают с чемпионата. Сейчас внесли поправки. Да, "Оренбург" получил два раза по 0:3, зато дальше они смогут выйти на поле, когда вернутся в строй их футболисты, - цитирует Иванова СЭ.
Сегодня появилась информация, что участие "Оренбурга" в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. Таким образом, клубу будет засчитано второе техническое поражение подряд.
Ранее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром". Теперь - с "Уралом".
На данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтвержден коронавирус. Команда находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.
"Оренбург" находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ. "Урал" в данный момент располагается на 10-м месте, имея в активе 28 очков.
Григорий Иванов - об отмене игры с "Оренбургом": мы сочувствуем команде соперника
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал отмену матча с "Оренбургом" в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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