"Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже", - цитирует Бышовца ТНВ.
Юрий Семин покинул пост главного тренера московского клуба 31 мая. Вместо него команду возглавил сербский специалист Марко Николич. Железнодорожники после 25 туров занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.
74-летний Бышовец тренировал "Локомотив" в 2007 году. На следующие сутки после завершения чемпионата России он был уволен. Под его руководством "железнодорожники" выиграли Кубок России. В Премьер-лиге команда заняла 7-е место. После "Локо" он работал тренером-консультантом "Кубани". Менее чем через месяц после своего назначения он покинул краснодарский клуб.
"Для меня этот человек не существует". Бышовец - о Семине
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал свое мнение о бывшем главном тренере "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: © Getty Images
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