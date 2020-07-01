Напомним, иранский футболист дважды нарушил рекомендации Роспотребнадзора и был оштрафован "Зенитом". В первый раз Азмун сфотографировался с игроком самарских "Крыльев Сафой Хади, а во второй был замечен в ресторане.
"Есть регламент, игрокам говорят, что они должны сидеть на базе или еще где-то. Ты выходишь, самовольно идешь куда-то, фотографируешься и подставляешь команду. Конечно, за это должно быть наказание", - приводит слова Мостового "Р-Спорт".
Азмун за первое нарушение должен выплатить РФС штраф 40 тысяч рублей.
Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года
"Конечно, за это должно быть наказание". Мостовой высказался о ситуации с Азмуном
Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
Фото: © ФК "Зенит"
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