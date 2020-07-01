По словам Кержакова, Миранчуку стоит попробовать свои силы в европейском клубе.
"Здесь решать только ему самому и руководству. Но то, какую игру он показывает на протяжении нескольких сезонов, говорит о том, что пора бы попробовать", - сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".
"Локомотив" в 25-м туре чемпионата России сыграл вничью с "Крыльями Советов". На 95-й минуте забил Алексей Миранчук.
В нынешнем сезоне футболист забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах. Соглашение игрока с железнодорожниками истекает в 2021 году.
Кержаков: Алексею Миранчуку пора попробовать свои силы в Европе
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Миранчуке.
Фото: © РИА Новости
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