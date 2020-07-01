Вчера ЦСКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:0. Во втором тайме арбитр Алексей Еськов удалил полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Джикия по окончании встречи высказался о спорных решениях судьи. По его словам, оно "как всегда было не в пользу "Спартака".
"Говорить голословно о "спорных решениях" могут все. Ключевое слово в речи Джикии – "показалось". Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чём.
А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у "Спартака" всё будет хорошо", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Команда Доменико Тедеско занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе "Спартака" 32 балла.
"Пусть лучше тренируется". Арбитр Федотов высказался о словах Джикии
Судья Игорь Федотов прокомментировал высказывание капитана "Спартака" Георгия Джикии относительно судейства в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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