- Уговаривали ли мы Акинфеева вернуться в сборную? Слово уговаривать - неправильное. Мы со всеми на контакте, он свое решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться - рассмотрим этот вариант, - сказал Черчесов в эфире Матч ТВ.
Игорь Акинфеев закончил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира в 2018 году. После этого неоднократно появлялась информация, что голкипер может вернуться в команду.
Акинфеев выступал за национальную сборную с 2004 по 2018. Он провел за нее 110 игр и пропустил 95 мячей.
В текущем сезоне РПЛ голкипер провёл на поле 25 матчей за ЦСКА. В 9-ти из них вратарь не пропустил.
Черчесов - об Акинфееве: если объявит, что хочет вернуться - рассмотрим этот вариант
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возвращения в команду вратаря Игоря Акинфеева.
Фото: Известия
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