Евсеев - о матче с "Рубином": играли очень качественно, особенно первый тайм

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча с "Рубином" в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
- Играли очень качественно, особенно первый тайм. Создавали на флангах преимущество. На передачах в середину, особенно верхом, нам не хватало игрока. Наверное, не хватало за счёт того, что мы делали преимущество на фланге. Если бы мы этого не делали, то наверное не получилось бы такая качественная игра, - сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.

Встреча прошла в равной борьбе, однако голов команды и не забили - 0:0.

"Уфа" набирает 32 очка и поднимается на 6-е место в таблице. У "Рубина" теперь 27 баллов и 12-я строчка.


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Теги: Евсеев Уфа Рубин
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