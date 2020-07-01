Кокорин - Ефремову: если ты хочешь поскорее выйти из тюрьмы, то надо соблюдать порядок

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актером Михаилом Ефремовым, который стал виновником ДТП, унесшего жизнь человека.
Фото: РИА Новости
8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу в Москве и спровоцировал столкновение с автомобилем "Лада". Водитель Сергей Захаров был госпитализирован, однако врачам спасти его жизнь не удалось.

- Если ты хочешь оттуда поскорее выйти (из тюрьмы), то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались.

Поблажки? Нет. Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже.

Говорят, для богатых на зоне за деньги создают хорошие условия? Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор - это главное удобство. Даже если я пользовался мобильным, то не буду вам об этом говорить. Можно заказывать питание индивидуально. Нам передачки присылали.

Какой режим был там, где я сидел, - можете посмотреть, зайдя на сайт исправительной колонии № 4 Белгородской области. То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию. Два часа в день вам выделяется под свободное время, можно заниматься спортом.

Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел - нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона - это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично, - цитирует Кокорина Комсомольская правда.


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Теги: Кокорин Сочи Ефремов
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