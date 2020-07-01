Информацию приводит СЭ. Также сообщается, что за хавбеком следят скауты из европейских команд.
Максим Глушенков провел в текущем сезоне за "Крылья Советов" 6 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
За "Спартак" в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел один матч. В ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.
Глушенков попал в сферу интересов "Зенита"
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков, выступающий за "Крылья Советов" на правах аренды, может оказаться в "Зените".
Фото: spartakworld.ru
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