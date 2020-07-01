Встреча 25-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1. "Зенит" до 88-й минуте вел 1:0, после чего пропустил с пенальти. В компенсированное время победу сине-бело-голубым принес аргентинец Эмилиано Ригони.
"На нас давит ответственность. Мизерные ошибки приводят к пропущенным мячам. Мы все время балансируем на грани. 1:0 — не тот счет, который может давать гарантию. Любой рикошет или полумомент может привести к голу. Рад победе. Но нужно стараться забивать больше мячей", - сказал Семак на Youtube-канале РПЛ.
"Зенит" с 59 очками уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 11 очков.
Семак: на нас давит ответственность
Наставник петербургского клуба Сергей Семак после победы над "Тамбовом" отметил, что на команду давит ответственность.
Фото: ФК "Зенит"
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