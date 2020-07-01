"Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В "Арсенале" есть хороший тренер с контрактом", - приводит слова Семина Sport24.
Контракт Семина с "Локомотивом" истек 31 мая.
Сегодя появилась информация, что Семин провел встречу с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым на предмет возможной работы в тульском клубе.
"Арсенал" под руководством Игоря Черевченко в нынешнем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице.
Семин: "Арсенал"? Даже комментировать не хочу. В клубе есть хороший тренер
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".
Фото: © РИА Новости
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