Кокорин спас "Сочи" от поражения в матче с "Динамо"

В матче 25-го тура чемпионата России "Сочи" сыграл вничью с "Динамо".

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гол в составе бело-голубых забил нападающий Николай Комличенко. Форвард отличился с пенальти. В составе хозяев на 91-й минуте забил Кокорин, также реализовавший пенальти.

"Динамо" набрало 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 29 баллами занимает 10-е место.

Чемпионат России

25 тур

"Сочи" - "Динамо" 1:1

Гол: Кокорин, 90+1 (пен.) - Комличенко, 57 (пен.)


Сочи: Джанаев, Новосельцев (Нобоа, 76), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов (Карапетян, 85), Маргасов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин, Заболотный (Полоз, 65)

Динамо: Шунин, Шуньич, Морозов, Нойштедтер, Рауш (Комличенко, 46), Скопинцев, Ордец, Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаозиньо, Панченко (Филипп, 46 (Рыков, 76)), Игбун (Плиев, 76)

Предупреждения: Шуньич, 5, Цаллагов, 36, Ордец, 45+1, Мевля, 56, Миладинович, 56, Мостовой, 62, Комличенко, 80, Морозов, 90

Удаления: Шуньич, 72


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Теги: Сочи Динамо
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