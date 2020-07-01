"Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем", - цитирует Айдамирова Sport24.
33-летний Глушаков заключил контракт с "Ахматом" 29 июня 2019 года по схеме 1+1. Игрок перешел в грознецкий клуб в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне Глушаков провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
В "Ахмате" рассказали о планах продлить контракт с Глушаковым
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб доволен игрой полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: СЭ
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