Встреча завершилась со счетом 2:1. Нападающий петербургской команды Артем Дзюба отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом, который на счету Сердара Азмуна.
Этот ассист стал для Дзюбы 43-м в чемпионатах России в составе "Зенита". Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов в истории клуба в матчах РПЛ.
Лидером является Андрей Аршавин, у которого 109 ассистов.
zenit-history.ru
Дзюба - в пятерке лучших ассистентов "Зенита" в чемпионатах России
"Зенит" в 25-м туре чемпионата России на выезде обыграл "Тамбов".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!