Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался о матче с "Зенитом" в 25-м туре чемпионата России.
Встреча завершилась со счетом 1:2. Тамбов отыгрался на 88-й минуте, забив с пенальти, но спустя несколько минут Ригони принес петербургскому клубу победу.
"Понимали, что "Зенит" будет доминировать. Пытались сыграть при помощи быстрых атак. Проиграли 1:2, но что поделать? Продолжаем бороться. Мы знаем, сколько нам нужно набрать очков, чтобы остаться в Премьер-лиге", - цитирует Первушина Sport24.
"Тамбов" после 25 туров имеет в активе 25 очков и идет на 14-й строчке. От последнего места команду отделяют два балла.
Наставник "Тамбова": понимали, что "Зенит" будет доминировать
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