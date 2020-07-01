Дзюба отреагировал на нелицеприятные кричалки, попавшие в интершум матча с "Тамбовом"

"Зенит" в 25-м туре чемпионата России одержал победу над "Тамбовом".
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1.

Нападающий петербургского клуба Артем Дзюба в своем инстаграме поздравил болельщиков с победой. Один из подписчиков спросил у игрока, был ли он удивлен тем, что на матче интершум издавал армейские кричалки и нелицеприятные выкрики в его адрес. Форвард ответил несколькими эмодзи со смеющимся лицом и фейспалмом.

"Зенит" с 59 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.


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Теги: Дзюба Зенит Тамбов
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