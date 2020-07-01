По словам Селюка, Шарль с супругой чувствуют себя хорошо, а новые тесты дали отрицательный результат.
"Их будут тестировать еще раз. Если тесты снова покажут отрицательный результат, то уже к концу недели их выпишут. После этого Шарль будет готов вернуться в строй и помочь "Динамо" попасть в еврокубки", - цитирует Селюка Sport24.
В июне стало известно, что у троих игроков "Динамо" выявлен коронавирусом. Помимо Каборе COVID-19 заразились Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски. Из-за этого была перенесена встреча 23-го тура РПЛ с "Краснодаром" на 19 июля.
Каборе в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате России.
Селюк сообщил, что новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат
Агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник "Динамо" Шарль Каборе поправляется после заболевания коронавирусом.
fingazeta.ru
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