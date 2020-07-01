"Ростов" в рамках 25-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Краснодаром". Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева сравняли счет в компенсированное время благодаря голу полузащитника Ивелина Попова с пенальти.
"Прежних кондиций не будет. Прежние это какие? Как до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор, то их не будет до конца сезона. Состояние поля было нормальное, в прошлом году было лучше", - цитирует Карпина "Чемпионат".
"Ростов" после 25 туров имеет в активе 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Карпин: прежних кондиций в этом сезоне не будет
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что команда в нынешнем сезоне не вернется к прежним кондициям.
Фото: ФК "Ростов"
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