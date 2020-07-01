Встреча завершилась со счетом 1:1. Попов сравнял счет с пенальти на 101-й минуте.
"Конечно, я соскучился по футболу. Ставил задачу выйти на поле и помочь команде. Смотрел игру с "Арсеналом", видел как боролись ребята, сегодня хотел выйти, держать хороший темп", - приводит слова Попова пресс-служба "Ростова".
"Ростов" после 25 туров имеет в своем активе 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют против "Крыльев Советов".
Попов: ставил задачу выйти на поле и помочь команде
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Ростов"
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