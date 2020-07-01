"Спартак" в рамках 25-го тура чемпионата России на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:2.
"Ожидал от них намного большего. Вы ни за что не боретесь. Выходите и кайфуйте. Покажите красивый футбол. Зобнин до перерыва был одним из лучших в команде. В перерыве он давал интервью и смеялся. Дружище, посмотри на табло! Твоя команда проигрывает, причем не какой-то там команде, а ЦСКА. Куда ты улыбаешься?" - сказал Быстров в эфире "Матч премьер".
"Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место, имея в активе 32 очка.
В следующем туре подопечные Доменико Тедеско дома примут "Тамбов". Встреча состоится 4 июля.
Быстров: ожидал от "Спартака" намного большего. Вы ни за что не боретесь. Выходите и кайфуйте
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров высказался о поражении красно-белых от ЦСКА.
Матч ТВ
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