За 5 туров до конца сезона команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. На втором и третьем местах идут "Локомотив" и "Краснодар", у которых 48 и 45 очков. Четвертое место с 42 очками занимает "Ростов". Таким образом, петербургский клуб ни при каких раскладах не опустится ниже третьего места в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
Первые две команды РПЛ напрямую попадают в главный европейский турнир, третья команда сыграет в квалификационном раунде.\
"Зенит" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
"Зенит" в 25-м туре чемпионата России на выезде переиграл "Тамбов" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
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