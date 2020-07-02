Нагайцев вошел в штаб Талалаева в "Крыльях"

Штаб Андрея Талалаева в «Крыльях Советов» пополнил старший тренер Юрий Нагайцев. Ранее специалист работал с Андреем Талалаевым в «Тамбове», «Пюнике» и «Химках». @nagaicev pic.twitter.com/1LkbgV6GQt — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2020

В штаб Андрея Талалаева в "Крылья Советов" вошел 47-летний Юрий Нагайцев.Ранее он работал с Талалаевым в "Тамбове", "Пюнике" и "Химках".Талалаев 28 июня был официально назначен на должность главного тренера "Крыльев". Миодраг Божович был отправлен в отставку.После 25 туров самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе "Крыльев" 23 очка.