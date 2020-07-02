Нагайцев вошел в штаб Талалаева в "Крыльях"

В штаб Андрея Талалаева в "Крылья Советов" вошел 47-летний Юрий Нагайцев.

Ранее он работал с Талалаевым в "Тамбове", "Пюнике" и "Химках".



Талалаев 28 июня был официально назначен на должность главного тренера "Крыльев". Миодраг Божович был отправлен в отставку.

После 25 туров самарский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе "Крыльев" 23 очка.


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Теги: Талалаев Крылья Советов
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