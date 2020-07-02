Как сообщил представитель фан-движения железнодорожников Иван Крылов, полицейские проводили с ними беседы о том, что "нельзя покидать стадион на 20-й минуте встречи".
По словам Крылова, некоторые задержанные были несовершеннолетними.
Напомним, фанаты "Локомотива" приняли решение покидать матчи в знак протеста из-за увольнения Юрия Семина.
"Локомотив" идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав в 25 турах 48 очков.
Источник
Фанаты "Локомотива", покидавшие матч с "Крыльями" после 20-й минуты, были задержаны полицией
Полицейские задерживали болельщиков "Локомотива", которые покидали матч 25-го тура с "Крыльями Советов" после 20-й минуты.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!