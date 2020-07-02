"Моя цель - забить двухзначное число голов в этом сезоне. Надеюсь, что у меня получится это сделать за пять матчей.
ЦСКА будет нелегко пробиться в Лигу чемпионов. Но надежда у нас есть. Мы можем набрать еще 15 очков", - приводит слова Влашича tportal.hr.
Влашич в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
Хорват выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала сезон футболист отыграл на правах аренды, но вскоре армейцы выкупили его у "Эвертона".
Влашич поставил себе цель забить двухзначное число голов в этом сезоне
Полузащитник армейцев Никола Влашич рассказал о своей цели на текущий сезон.
Sportbox.ru
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