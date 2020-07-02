"У меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА. Они узнают, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня", - приводит слова хорватского футболиста troptal.hr.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Изначально ЦСКА арендовал игрока у "Эвертона", но через год выкупил права на него.
В нынешнем сезоне на счету Влашича 9 голов в 25 матчах. Также он сделал 4 результативные передачи.
ЦСКА после 25 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.
Влашич: у меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих отношениях с фанатами армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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