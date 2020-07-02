Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. Кирьяков признался, что вообще не ожидал, что у питерцев возникнут проблемы с "Тамбовом".
"Питерцы чувствовали свое преимущество в классе, за что чуть не поплатились. Но Ригони своим голом помог "Зениту" уже фактически обеспечить чемпионство", - цитируют Кирьякова "Известия".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 59 очками в активе. В случае победы "Зенита" над "Краснодаром" в следующем туре и осечки "Локомотива" в игре с "Сочи", команда Сергея Семака официально станет чемпионом.
"Тамбов" занимает 14-е место в таблице, имея в активе 25 очков.
Кирьяков: не ожидал, что у "Зенита" вообще возникнут проблемы в игре с "Тамбовом"
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу "Зенита" над "Тамбовом" в 25-м туре чемпионата России.
Фото: © ФК "Зенит"
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