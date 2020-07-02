InStat представил сборную 25-го тура РПЛ

? Символическая сборная 2??5?? тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 2, 2020
Кого бы вы выпустили на замену? ?
? Читайте о лучших игроках тура: https://t.co/vo4aOy2EDb pic.twitter.com/z3bXgMUdl6
В сборную вошли: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Кирилл Заика ("Сочи"), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Сердар Азмун ("Зенит") и Андрес Понсе ("Ахмат").
Индекс рассчитывается на основе технико-тактических действий футболистов. Миранчук в матче с "Крыльями Советов" набрал 441 балл.
Он стал лидером по острым передачам (7) и обводкам (9).