"Я чувствую, что в ЦСКА меня ценят и уважают. Это подтвердил тот факт, что я стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Но я там никакой не начальник. В команде есть тренер, президент, спортивный директор. А на поле у нас есть величайший авторитет, легендарный вратарь Игорь Акинфеев.
Думаю, перерыв, вызванный пандемией коронавируса, пошёл мне на пользу. У меня ещё никогда не было столько времени для своего развития. Я великолепно себя чувствую", - цитирует Влашича Tportal.hr.
Влашич: чувствую, что в ЦСКА меня ценят. Это подтвердил факт, что я стал самым дорогим трансфером в истории клуба
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью хорватским СМИ. В нём он рассказал о своих впечатлениях от выступления за московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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