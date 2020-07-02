"Моё время в "Арсенале" подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды", — цитирует Черевченко "Матч ТВ".
"Арсенал" после возобновления сезона в РПЛ потерпел три поражения подряд. Об уходе Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.
Команда занимает 11-ю строчку после 25-ти туров РПЛ.
Сообщалось, что тульскую команду может возглавить Юрий Сёмин.
Черевченко прокомментировал увольнение из "Арсенала"
Российский специалист Игорь Черевченко, отправленный в отставку с поста главного тренера "Арсенала", отреагировал на решение руководства клуба.
Фото: Sportbox
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