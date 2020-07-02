Черевченко прокомментировал увольнение из "Арсенала"

Российский специалист Игорь Черевченко, отправленный в отставку с поста главного тренера "Арсенала", отреагировал на решение руководства клуба.
Фото: Sportbox
"Моё время в "Арсенале" подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды", — цитирует Черевченко "Матч ТВ".

"Арсенал" после возобновления сезона в РПЛ потерпел три поражения подряд. Об уходе Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.

Команда занимает 11-ю строчку после 25-ти туров РПЛ.

Сообщалось, что тульскую команду может возглавить Юрий Сёмин.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черевченко Арсенал Тула
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Быстров: "Зениту" достаточно включиться на 60%, чтобы побеждать 2
"Кого он боится? Полутораметрового парня, который наполовину аутист?" Дюгарри призвал Гризманна разобраться с Месси 2
Кашшаи оценил уровень российских судей и назвал лучших арбитров 1
"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" должность спортивного директора
Тихонов: по тому, как сейчас "Зенит" проводит свои игры, можно сказать, что за серьёзные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно 10
"Интер" объявил о переходе Хакими
"Недоволен тем, сколько времени прошло". Кашшаи оценил работу судей на матче "Ростова" с "Краснодаром" 1
Кашшаи поделился мнением о матче "Ростов" - "Краснодар", который длился более 110 минут 1
Черевченко прокомментировал увольнение из "Арсенала"
РФС назвал судей на матчи 26-го тура РПЛ. Встречу "Краснодара" и "Зенита" обслужит Карасёв, матч "Спартака" пройдёт без VAR 7
Бывшему игроку "Ювентуса" требуется пересадка печени. Он страдает от алкоголизма
Влашич: чувствую, что в ЦСКА меня ценят. Это подтвердил факт, что я стал самым дорогим трансфером в истории клуба 4
Гвардиола намерен провести перестройку в "Манчестер Сити", клуб интересуется Алабой и Кулибали 1
InStat представил сборную 25-го тура РПЛ
Акинфеев, Азмун и Влашич - в символической сборной 25-го тура РПЛ
Кирьяков: не ожидал, что у "Зенита" вообще возникнут проблемы в игре с "Тамбовом"
Провалившиеся спартаковцы и виновники недобора "Локомотива" и "Крыльев". Сборная неудачников 25-го тура
"Сочи" нужно заплатить "Зениту" около 25 млн рублей, чтобы Кокорин смог сыграть в матче 10
"Интер" проявляет интерес к двум игрокам лондонского "Челси" 1
"Реал" откажется от трансфера Садио Мане 2
Влашич: у меня никогда не было таких отношений с болельщиками, как в ЦСКА 2
Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"
Влашич поставил себе цель забить двухзначное число голов в этом сезоне 1
Лига чемпионов в следующем сезоне стартует в октябре
"Урал" объявил имена лучших футболистов клуба в июне
Фанаты "Локомотива", покидавшие матч с "Крыльями" после 20-й минуты, были задержаны полицией 7
Победители дерби из ЦСКА и "уволившие" Черевченко грозненцы. Сборная 25-го тура 2
Нагайцев вошел в штаб Талалаева в "Крыльях"
Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА
"Томь" объявила о продлении контракта с Андреем Ивановым
Все новости