Кашшаи поделился мнением о матче "Ростов" - "Краснодар", который длился более 110 минут

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поделился мнением о матче 25-го тура " Ростов " - " Краснодар ".

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Главный судья добавил к основному времени матча более 15 минут. В итоге встреча продлилась 111 минут, что стало рекордом продолжительности для матчей РПЛ.



"По моему мнению, до 90-й минуты матч шёл в обычном режиме, работа судьи была хорошей. Эпизод на 91-й минуте, 93 номер Краснодара нарушил правила (безрассудное поведение). По моему мнению, это было нарушение. Единственный вопрос - стоило ли вмешиваться ВАР. Обсудил момент с судьями, мы говорили много, но мы увидели нарушение после нескольких повторов, вначале оно не было очевидным", - приводит слова Кашшаи спортивный журналист Сергей Егоров.



Решение главного арбитра вызвало недовольство главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева. Ростовчане сумели уйти от поражения, забив на 102-й минуте. В итоге встреча закончилась со счётом 1:1.