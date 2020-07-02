Так, с Лонгорией встречался гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе. Он провёл переговоры, но об их результатах не сообщается.
"Локомотив" действительно интересовался Лонгорией. Я общался с Пабло, и ему до сих пор интересен вариант поработать с железнодорожниками. Хотя, по его словам, у него есть и другие варианты", — цитирует агента Джамала Акаева Sport24.
"Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" должность спортивного директора
"Локомотив" предлагал Пабло Лонгории, который ранее был главным скаутом "Ювентуса", стать гендиректором клуба.
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