Как сообщает СЭ, у специалиста существует опция в контракте, по которой он может покинуть клуб в случае предложения из РПЛ.
Также источник утверждает, что у Юрия Семина и Рашида Рахимова меньше шансов занять пост наставника туляков.
"Арсенал" после возобновления сезона в РПЛ потерпел три поражения подряд. Об уходе Игоря Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.
Команда занимает 11-ю строчку после 25-ти туров РПЛ, имея в активе 28 очков.
СМИ: фаворитом на пост главного тренера "Арсенала" является Адиев
Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев является приоритетным вариантом для тульского "Арсенала".
Фото: РИА Новости
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