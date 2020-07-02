- Талалаев? Мы с ним работали в одной студии - было приятно. Разбирается в теме. Думаю, он хороший эксперт.
Топ-3? Арустамян, Черданцев, Генич. И Моссаковский. А если брать футболистов, то Аршавин, Широков и Пименов хорошо выступают, - цитирует Комбарова СЭ.
Андрей Талалаев сменил на посту главного тренера самарцев Миодрага Божовича. Черногорец был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными показателями.
"Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке таблицы, имея в активе 23 очка.
Дмитрий Комбаров с 2010 по 2019 год выступал за московский "Спартак". За "Крылья Советов" защитник провел 18 матчей в которых не отметился результативными действиями.
Дмитрий Комбаров назвал лучших футбольных экспертов на телевидении
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров выразил мнение о спортивных экспертах на российском телевидении.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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