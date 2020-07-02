Дмитрий Ефремов - о смене имиджа: если бы сделал это в ЦСКА, Набабкин затравил бы за пару часов

- Это больше связано с длинной паузой в сезоне. Все время сидели дома, было скучно, поэтому с женой пришли к такому решению. Она меня сама покрасила.
Кто подкалывал? Ничего по-настоящему серьезного в свой адрес не услышал. Если бы сделал это в ЦСКА, Набабкин меня затравил бы уже за пару часов. Он по этому поводу отшутился пару раз, - цитирует Ефремова сайт "Урала".
Дмитрий Ефремов выступал за армейцев с 2013 по 2019. Контракт полузащитника с ЦСКА истек в январе 2020 года. На правах свободного агента хавбек перешел в клуб из Екатеринбурга в феврале и успел провести 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
"Урал" занимает 9-е место в Премьер-лиге, имея в активе 31 очко. Следующую игру екатеринбуржцы проведут на выезде с "Уфой" 5 июля. Начало матча в 16.30 по мск.
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Фото: ФК "Урал"
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