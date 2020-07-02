- Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали. Не хочу искать другие причины, обижаться на тренера, потому что он меня в каком-то матче не поставил. Нужно анализировать лишь свои недостатки. Надеюсь, что все еще впереди и в "Урале" я смогу перезапустить свою карьеру, - цитирует Ефремова сайт "Урала".
Дмитрий Ефремов выступал за армейцев с 2013 по 2019. Контракт полузащитника с ЦСКА истек в январе 2020 года. На правах свободного агента хавбек перешел в клуб из Екатеринбурга в феврале и успел провести 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
"Урал" занимает 9-е место в Премьер-лиге, имея в активе 31 очко. Следующую игру екатеринбуржцы проведут на выезде с "Уфой" 5 июля. Начало матча в 16.30 по мск.
Ефремов рассказал, почему ему не удалось закрепиться в ЦСКА
Полузащитник "Урала" Дмитрий Ефремов ответил на вопрос, почему ему не удалось закрепиться в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
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