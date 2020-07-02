- Чем можно уколоть Набабкина? Тем, что он уже не молод. Может ли Кирилл позволить себе пошутить над Акинфеевым? Не скажу, что кто-то может сильно пошутить над ним. Но в рабочем порядке можно пошутить над всеми.
К Акинфееву всегда можно подойти, даже если только что потерпели серьезное поражение. Он может, конечно, позлиться и покричать, но ничего страшного, - цитирует Ефремова сайт "Урала".
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне РПЛ провёл на поле 25 матчей за ЦСКА. В 9-ти из них вратарь не пропустил.
Дмитрий Ефремов выступал за армейцев с 2013 по 2019. Контракт полузащитника с ЦСКА истек в январе 2020 года. На правах свободного агента хавбек перешел в клуб из Екатеринбурга в феврале и успел провести 5 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
"Урал" занимает 9-е место в Премьер-лиге, имея в активе 31 очко. Следующую игру екатеринбуржцы проведут на выезде с "Уфой" 5 июля. Начало матча в 16.30 по мск.
Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий за "Урал", рассказал о шутках в армейском клубе.
Фото: РИА Новости
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